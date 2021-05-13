Türkiye Bakan Selçuk, Türk Dil Bayramı'nı kutladı

Bakan Selçuk, Türk Dil Bayramı'nı kutladı

Türkiye

Bakan Selçuk, Türk Dil Bayramı'nı kutladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türk Dil Bayramı'nı Türkçe Söz Varlığı Projesi'ni hayata geçirerek, "Dünya Dili Türkçe" şiarıyla kutladıklarını bildirdi.

13 Mayıs 2021, Perşembe 21:45 Son Güncelleme:
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Bakan Selçuk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Türk Dil Bayramı'mızı biz bu yıl, Türkçe Söz Varlığı Projemizi hayata geçirerek, 'Dünya Dili Türkçe' şiarıyla kutluyoruz. 744 yıl önce Türkçemizi bize vatan kılan Karamanoğlu Mehmet Bey'in ruhu şad olsun. Ses bayrağımızın nice yüzyıllar dalgalanması dileğiyle." ifadelerini kullandı.

AA

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