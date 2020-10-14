Türkiye Bakan Selçuk "uzaktan eğitimde müfredat nasıl yetişecek" sorusuna yanıt verdi

Bakan Selçuk "uzaktan eğitimde müfredat nasıl yetişecek" sorusuna yanıt verdi

Türkiye

Bakan Selçuk 'uzaktan eğitimde müfredat nasıl yetişecek' sorusuna yanıt verdi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, karma bir modelle öğrencilerin eğitimlerine haftanın iki günü okulda yüz yüze, diğer günler uzaktan eğitimle devam edeceğini belirtti. Selçuk, "Bu nedenle müfredatta bir azalma söz konusu değil. Uzaktan eğitimde ders takibinin aksatmadan yapılması, uzaktan eğitime gereken önemin verilmesi yolundaki telkinlerimiz bu yüzden." dedi.

14 Ekim 2020, Çarşamba 16:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Selçuk, "Hocam bir dakika, bir sorum var" başlığıyla hazırlanan videolu paylaşımlarında bu kez, "Haftanın iki günü okulda ders yapılıyor ama müfredat nasıl yetişecek?" sorusuna yanıt verdi.

Sosyal medya hesaplarından yayınladığı videoda, ders saatlerinin yüz yüze eğitimde azaltıldığını ifade eden Selçuk, şunları kaydetti:

"Ama müfredat, uzaktan eğitimle bütünsel olarak verilmeye devam ediyor. Bu süreçte, karma bir modelle öğrencilerimiz, eğitimlerine haftanın iki günü okulda yüz yüze, diğer günler uzaktan eğitimle devam edecek. Bu nedenle müfredatta bir azalma söz konusu değil. Uzaktan eğitimde ders takibinin aksatmadan yapılması, uzaktan eğitime gereken önemin verilmesi yolundaki telkinlerimiz bu yüzden. TRT EBA kanalları ile okuldaki dersler birbirini tamamlayıcı bir nitelikte hazırlandı."


İlgili Haberler
Bakan Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Kıbrıslı Türk kimliği
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Frig medeniyetiyle dünyaya açılıyor
Hakan Çelik
Büşra Özbelli
Konu SMA hastası çocuklar, Bergüzar Korel’in samimiyeti değil
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Çekirdekleriyle birlikte alıç yiyen 5 kişi hastanelik oldu