Türkiye Bakan Selçuk: Yüz yüze değil, dijital karne verilecek

Bakan Selçuk: Yüz yüze değil, dijital karne verilecek

Türkiye

Bakan Selçuk: Yüz yüze değil, dijital karne verilecek

Yüz yüze karnenin verilmeyeceğini açıklayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk , 'Dijital karne söz konusu. Liseler için birinci dönemle ilgili notlandırma süreci bittikten sonra karne olabilir' dedi.

30 Aralık 2020, Çarşamba 12:04 Son Güncelleme:
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Bakan Selçuk'un açıklamaları şöyle;

Eğitim alanındaki Kovid-19 tedbirleri

Geriye doğru baktığımızda işin büyük bir kısmında müsterih olduğumuzu söyleyebilirim.

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Okulları açmadık çünkü bizim koşullarımız, ülkemizin yapısı, sosyal hayatımız, düğünlerimiz, cenazelerimiz, bütün bunların sosyo antropolojik fotoğrafına bakmak zorundayız

Uzaktan eğitim

Daha önce canlı ders yapabilme kapasitemiz 100 bin civarındaydı. Şu anda 3 milyonu geçtik.

Dijital karne

Yüz yüze karne vererek hareketliliği artırmak gibi bir niyetimiz yok. Dijital karne söz konusu. Liseler için birinci dönemle ilgili notlandırma süreci bittikten sonra karne olabilir.

Hiçbir şekilde sınav yok dersek bu, önümüzdeki 5-6 senenin eğitim sistemini felç etmeye yönelik bir şeye dönüşecek. 15 Şubat'ta hangi gruplarda yüz yüze eğitime geçebiliriz, hazırlık yaptık. Açıklayabilmek için salgının seyriyle ilgili verileri görmeliyiz.

Covid-19 aşısı

Eğitimi yüz yüze yapmamızın önünü açacak.

Lisede öğrencilerimiz sınav olacakları zaman her türlü tedbiri fazlasıyla alacağız. Bunu, LGS'de, başka durumlarda gösterdik.

Öğretmenlerimizin arzu etmeleri halinde aşılama sürecinin bir an önce başlaması konusunda Sağlık Bakanlığı ile temasımız sürüyor.

Okulların açılmadığı bir toplumda normalleşme oluşmaz. Normalleşme olması için önce okulları halletmemiz lazım.

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