Türkiye Bakan Selçuk'tan ara tatil sonrası yüz yüze eğitim için açıklama

Bakan Selçuk'tan ara tatil sonrası yüz yüze eğitim için açıklama

Türkiye

Bakan Selçuk'tan ara tatil sonrası yüz yüze eğitim için açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ara tatilden sonra tüm kademelerde yüz yüze eğitime geçme temennisinde olduklarını ifade etti.

13 Kasım 2020, Cuma 11:59 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bakan Selçuk Twitter üzerinden yüz yüze eğitime ilişkin önemli bir açıklamada bulundu.

Selçuk, "Bugün ara tatil başlıyor. Tatilden sonraki süreçte hepimiz, yani tüm kademelerdeki öğrenciler ve tüm öğretmenler, okullarımıza dönmek temennisindeyiz. Bunun için herkesin desteği gerekiyor. Öyleyse başlığı açıyorum: #maskenitakçünkü öğrencilerimizin buna ihtiyacı var" dedi.

Günün önemli manşetleri için tıkla



Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
“Güçleri birleştirelim deprem riski büyük”
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Trump dönemi sona ererken...
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Bir babayı bu açıklamayı yapmak zorunda bırakmayın
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kına gecesi yemeğinde 17 kişiye corona virüs bulaştı