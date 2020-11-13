Bakan Selçuk'tan ara tatil sonrası yüz yüze eğitim için açıklama
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ara tatilden sonra tüm kademelerde yüz yüze eğitime geçme temennisinde olduklarını ifade etti.
13 Kasım 2020, Cuma 11:59 Son Güncelleme:
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Bakan Selçuk Twitter üzerinden yüz yüze eğitime ilişkin önemli bir açıklamada bulundu.
Selçuk, "Bugün ara tatil başlıyor. Tatilden sonraki süreçte hepimiz, yani tüm kademelerdeki öğrenciler ve tüm öğretmenler, okullarımıza dönmek temennisindeyiz. Bunun için herkesin desteği gerekiyor. Öyleyse başlığı açıyorum: #maskenitakçünkü öğrencilerimizin buna ihtiyacı var" dedi.
https://twitter.com/ziyaselcuk/status/1327169727337287683