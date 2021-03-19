Bakan Selçuk'tan Artvin yangınıyla ilgili açıklama
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Artvin'de meydana gelen onlarca evin, ağırın hasar gördüğü Dereiçi köyünde vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için kaynak aktarıldığını ifade etti.
19 Mart 2021, Cuma 11:33 Son Güncelleme:
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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Artvin’in Yusufeli ilçesinde meydana gelen yangından etkilenen vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’mıza 1,5 milyon lira kaynak aktardık. Rabbim ülkemizi her türlü felaketten korusun.
DHA