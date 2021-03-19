Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Artvin’in Yusufeli ilçesinde meydana gelen yangından etkilenen vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’mıza 1,5 milyon lira kaynak aktardık. Rabbim ülkemizi her türlü felaketten korusun.

DHA





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