Ekonomi Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması

Ekonomi

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 2021 yılı asgari ücret hakkında açıklama yaptı.

06 Kasım 2020, Cuma 10:42 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk asgari ücret hakkında yaptığı açıklamada, "Bu yıl asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Günün önemli manşetleri için tıkla

2020 yılında asgari ücret ne kadar?

2020 yılında brüt asgari ücret 2 bin 943 lirayken net 2 bin 324 lira. Asgari geçim indirimi anlamına gelen AGİ işçinin kendisi ile beraber bakmakla yükümlü olduğu kişiler için verilen indirimdir. AGİ, kişinin medeni durumuna göre, sahip olduğu çocuk sayısına göre miktarda farklılık gösterebilir. 16 yaşından itibaren sigortalı çalışan insanların asgari geçimini sağlayacak kısmın hesaplanıp, toplam gelirden çıkarılması ile vergiden muaf bırakılmasıdır.

Bekar 220,68 TL

Evli, eşi çalışmayan 264,82 TL

Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,92 TL

Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 331,03 TL

Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375,17 TL

Evli, eşi çalışan 220,68 TL

Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253,79 TL

Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286,89 TL

Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 331,03 TL

Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353,09 TL

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Bir de trafoya kedi girse...
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Bir şey yapmadan seçim kazanmak
Hakan Çelik
Özlem Denizmen
Lüks değil zorunlu
Özlem Denizmen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Gram altın rekor tazeledi, altın fiyatlarında son durum