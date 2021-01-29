Bakan Selçuk'tan EBA Tv paylaşımı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA Tv'ye ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Selçuk, açıklamasında EBA Tv için 10.000 ders videosu çekildiğini ifade etti.
29 Ocak 2021, Cuma 15:21 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından EBA Tv'ye ilişkin açıklamalarda bulundu. Uzaktan eğitim süreciyle ilgili Bakan Selçuk, bugün EBA Tv'de 10.000 ders videosunun çekildiğini söyledi.
"Bugün EBA Tv 10.000. ders videosunu çekti. Bir videonun hazırlığı günlerimizi alıyor" diyen Bakan Selçuk, "Nasıl bir emek ve ne müthiş bir alın teridir bunu ancak süreci izlediğinizde anlayabilirsiniz. Emeği geçen herkese gayretleri için teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.
https://twitter.com/ziyaselcuk/status/1355115443376295938
BUNLARI DA OKUYUN