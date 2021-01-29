Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından EBA Tv'ye ilişkin açıklamalarda bulundu. Uzaktan eğitim süreciyle ilgili Bakan Selçuk, bugün EBA Tv'de 10.000 ders videosunun çekildiğini söyledi.

"Bugün EBA Tv 10.000. ders videosunu çekti. Bir videonun hazırlığı günlerimizi alıyor" diyen Bakan Selçuk, "Nasıl bir emek ve ne müthiş bir alın teridir bunu ancak süreci izlediğinizde anlayabilirsiniz. Emeği geçen herkese gayretleri için teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.









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