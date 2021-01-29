Türkiye Bakan Selçuk'tan EBA Tv paylaşımı

Bakan Selçuk'tan EBA Tv paylaşımı

Türkiye

Bakan Selçuk'tan EBA Tv paylaşımı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA Tv'ye ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Selçuk, açıklamasında EBA Tv için 10.000 ders videosu çekildiğini ifade etti.

29 Ocak 2021, Cuma 15:21 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından EBA Tv'ye ilişkin açıklamalarda bulundu. Uzaktan eğitim süreciyle ilgili Bakan Selçuk, bugün EBA Tv'de 10.000 ders videosunun çekildiğini söyledi.

"Bugün EBA Tv 10.000. ders videosunu çekti. Bir videonun hazırlığı günlerimizi alıyor" diyen Bakan Selçuk, "Nasıl bir emek ve ne müthiş bir alın teridir bunu ancak süreci izlediğinizde anlayabilirsiniz. Emeği geçen herkese gayretleri için teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.



İlgili Haberler
Bakan Selçuk, dünya ortalamasını alt üst eden tabloyu paylaştı


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Mesut Özil: Sözünü sakınmayan büyük yıldız
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Milyonların aklındaki tek soru
Murat Çelik
Rauf Tamer
Olmazsa olmaz
Rauf Tamer
Şirin Sever
Bale yıllar sonra spor mu oldu?
Şirin Sever
Hakan Çelik
Nefret suçlarına karşı dayanışma
Hakan Çelik
Banu Şen
Anneler babalar Çoban Şevki'yi izlettiniz mi çocuklarınıza?
Banu Şen
Erkut Can
İki başkentten güzellikler saçıldı
Erkut Can
Murat Gülderen
Bozuk bilgisayara sihirli dokunuş
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Rasim Ozan Kütahyalı, Orhan Pamuk ile olan fotoğrafı paylaştığına pişman oldu