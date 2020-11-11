Türkiye Bakan Selçuk'tan eğitimde ara tatil açıklaması

Bakan Selçuk'tan eğitimde ara tatil açıklaması

Türkiye

Bakan Selçuk'tan eğitimde ara tatil açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir haftalık ara tatil için bir paylaşımda bulundu.

11 Kasım 2020, Çarşamba 11:41 Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim sürecinde ilk ara tatil hakkında bir açıklama yaptı. 

Bakan Selçuk, açıklamayı Twitter hesabından yaptı.  Selçuk, ''Çocuklar beni okulda görür görmez “Hoca’m, ara tatil olacak mı?” diye soruyor. Meraklarını giderelim: Yavrum, ara tatiller hakkınızdır. Elbette olacak. 16 Kasım Pazartesi günü tüm öğrencilerimiz için bir haftalık ara tatil başlıyor. Şimdiden iyi ve sağlıklı tatiller diliyorum'' ifadelerine yer verdi. 

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Öte yandan Selçuk, ara tatil sürecinden öğretmenlerin, mesleki gelişim programlarına çevirimiçi ortamda katılabileceklerini de duyurdu.



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