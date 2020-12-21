Türkiye Bakan Selçuk'tan öğrencilere tablet müjdesi

Bakan Selçuk'tan öğrencilere tablet müjdesi

Türkiye

Bakan Selçuk'tan öğrencilere tablet müjdesi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bu hafta da 50 bin tablet dağıtımı yapacağız" dedi.

21 Aralık 2020, Pazartesi 13:25 Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçen hafta 50 bin 500 öğrencinin internet paketli yeni tabletleriyle ders başı yaptığını belirterek, "Bu hafta da 50 bin dağıtım yapacağız" dedi.

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Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Geçen hafta 50 bin 500 öğrencimiz daha internet paketli yeni tabletleriyle ders başı yaptı. İçinde çevirim dışı zamanlarda kullanabilecekleri eğitim içerik ve kaynakları da var. Bu hafta da 50 bin dağıtım yapacağız. Çocuklarımızın eğitim hakkı için gayret eden herkese teşekkürler" ifadelerini kullandı.

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