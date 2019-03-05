Bakan Selçuk, "Eğitim demokrasiyle çok yakından ilgili. Eğitimde güçlü bir beklenti varsa o zaman yerel seçimlerde bize destek olunması gerektiği çok açık" dedi.

YAPAY ZEKA AÇIKLAMASI

Bakanlığımızın yapay zeka stratejisi bir ay içinde çıkacak" diyen Selçuk, "Bu strateji ile ilgili dijital altyapı kuruyoruz." ifadelerine yer verdi.

DESTEK KURSLARI

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, dershanelere ilişkin şunları kaydetti:

"Okullarımızda bu ihtiyaç nasıl giderilir ile ilgili bir çalışmamız var, bu bitti. Mevcut okullarımızdaki destek kurslarının iyileştirilmesiyle ilgili çok yönlü bir modelleme çıkardık."

"VİDEO KÜTÜPHANESİ OLUŞTURUYORUZ"

Selçuk, "Tüm derslere ilişkin video kütüphanesi oluşturuyoruz. Çok yetkin öğretmenleri seçiyor, yıl boyunca var olan içerikleri sunmasını istiyoruz. Ücretsiz olarak, mobil olarak, bir IP tv üzerinden ya da başka yerden, bunun senaryoları hazırlandı. Bunu ortaöğretimin iyileştirilmesi meselesi olarak görüyoruz." diye konuştu.

OKULA BAŞLAMA YAŞI

Çağ nüfuslarını net ayırabilelim diye 69 ayı önümüzdeki yıl gerçekleştirmiş olacağız.