Türkiye Bakan Selçuk'tan okulların açılış tarihi için açıklama

Bakan Selçuk'tan okulların açılış tarihi için açıklama

Türkiye

Bakan Selçuk'tan okulların açılış tarihi için açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların açılış tarihi ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu.

13 Mayıs 2020, Çarşamba 11:47 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okullar ne zaman açılacak sorusunun şuan tek cevabı var: 'Çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve ailelerimiz için en güvenli zamanda, en güvenli şekilde açılacak. Bu tarihi ve uygulamaya şeklini de bize bilimsel veriler söyleyecek" açıklamasını yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Milli Eğitim Bakanı olarak kamuoyundan ricam, okulların açılmasına bir takvim olarak bakılmamasıdır. Okulların açılması demek 18 milyon öğrenci ve 1 milyon öğretmenin evlerinden dışarı çıkması ve her birinin yeniden ailesiyle buluşması demek.
Bu bir toplum sağlığı meselesidir ve bilimsel verilerle hareket etmek önkoşuldur. Her tarih için hazırlığımız tamam. Okullar ne zaman açılacak sorusunun şuan tek cevabı var: 'Çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve ailelerimiz için en güvenli zamanda, en güvenli şekilde açılacak. Bu tarihi ve uygulamaya şeklini de bize bilimsel veriler söyleyecek.
İlgili Haberler
2020 Lgs sınavı nasıl yapılacak? MEB animasyon filmi yayınladı


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Kitapçılar ve yayınevleri sıkıntılı
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
İki kadın lider
Hakan Çelik
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Gazi Üniversitesi Dekanı kız öğrencilerle ilgili skandal sözlerinin ardından istifa etti