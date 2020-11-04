Türkiye Bakan Selçuk'tan okullarla ilgili açıklama

Bakan Selçuk'tan okullarla ilgili açıklama

Türkiye

Bakan Selçuk'tan okullarla ilgili açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okulların çarşıdan, pazardan, sokaktan daha güvenli olduğunu ispat etme imkanı bulduk." dedi.

04 Kasım 2020, Çarşamba 11:42 Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitim ile ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu. Bakan Selçuk, salgının yayılım gösterdiği çarşı, pazar gibi alanları hatırlattı, "Okulların daha güvenli olduğunu göstermiş olduk" dedi.

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"Daha güvenli olduğunu ispat etme imkanı bulduk"

Bakan Selçuk şu ifadeleri kullandı:

Salgının yükselişte olduğu şu dönemde aldığımız tedbirler vasıtasıyla okulların çarşıdan, pazardan, sokaktan daha güvenli olduğunu ispat etme imkanı bulduk.

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