Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitim ile ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu. Bakan Selçuk, salgının yayılım gösterdiği çarşı, pazar gibi alanları hatırlattı, "Okulların daha güvenli olduğunu göstermiş olduk" dedi.

"Daha güvenli olduğunu ispat etme imkanı bulduk"

Bakan Selçuk şu ifadeleri kullandı:

Salgının yükselişte olduğu şu dönemde aldığımız tedbirler vasıtasıyla okulların çarşıdan, pazardan, sokaktan daha güvenli olduğunu ispat etme imkanı bulduk.

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