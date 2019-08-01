Bakan Zehra Zümrüt Selçuk şunları söyledi:

-(Memurların zam pazarlığı) Talep ve imkanları bir arada değerlendirerek makul sonucu tesis edeceğiz.

-Sendikalaşma oranı yüzde 67'ye ulaştı. Sendikacılıkta yapılan iyileştirmeler bu alanda etkisini gösterdi.

-Ortalama devlet memuru maaşı 2019 Temmuz 4481 liraya yükselmiş durumda.

-Ağustos ayı içinde görüşmelerin tamamlanmasını önemsemekteyiz.

-Talepler ön değerlendirmeye tabi tutulacak.