Bakan Selçuk'tan önemli açıklamalar
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, memurların zam görüşmelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk şunları söyledi:
-(Memurların zam pazarlığı) Talep ve imkanları bir arada değerlendirerek makul sonucu tesis edeceğiz.
-Sendikalaşma oranı yüzde 67'ye ulaştı. Sendikacılıkta yapılan iyileştirmeler bu alanda etkisini gösterdi.
-Ortalama devlet memuru maaşı 2019 Temmuz 4481 liraya yükselmiş durumda.
-Ağustos ayı içinde görüşmelerin tamamlanmasını önemsemekteyiz.
-Talepler ön değerlendirmeye tabi tutulacak.