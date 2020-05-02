Bakan Selçuk'tan sözleşmeli öğretmenler için açıklama
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 20 bin sözleşmeli öğretmen başvurusu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
02 Mayıs 2020, Cumartesi 11:41 Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk sosyal medyadan paylaştığı mesajında, Haziran ayında yapılacak 20 bin Sözleşmeli Öğretmenlik başvurularının elektronik ortamda gerçekleştirileceğini duyurdu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Haziran ayında yapılacak, 'Sözleşmeli Öğretmenlik Başvuruları' tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Öğretmen adaylarımız, başvuruda izlenmesi gereken adımları tablodan takip edebilirler. Atamaların hayırlı olmasını diliyorum.
https://twitter.com/ziyaselcuk/status/1256484674446274560
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