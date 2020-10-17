Bakan Selçuk'tan tablet dağıtımı uyarısı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tablet dağıtımına ilişkin uyarılarda bulundu.
17 Ekim 2020, Cumartesi 11:27 Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından tablet dağıtımına ilişkin velilere uyarılarda bulundu.
Bakan Selçuk'un açıklaması şöyle;
Değerli velilerimiz, tablet dağıtımı, ihtiyaç sahibi öğrenciler arasından, gelir durumu, eğitim çağındaki kardeş sayısı gibi kriterlerle okullarımız aracılığıyla yapılıyor. Bakanlık adıyla arayan ve kişisel bilgilerinizi isteyen kötü niyetli kişilere karşı dikkatli olun lütfen.
https://twitter.com/ziyaselcuk/status/1317374208800948225