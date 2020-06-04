Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Selçuk, koronavirüs salgını nedeniyle il ziyaretlerinin iptal olması üzerine dijital ortamdan gerçekleştirilen 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları' kapsamında, Çankırı ve Bitlis'teki eğitimcilerle videokonferansla bir araya geldi. Salgın başladıktan 1 hafta sonra uzaktan eğitime geçişin Milli Eğitim Bakanlığı ekibinin gücü ve fedakârlığı sayesinde gerçekleştiğini belirten Selçuk, yaz aylarında EBA'nın zengin içerikle yayına devam edeceğini belirtti.

Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Yaz aylarında da EBA TV ve EBA internetteki faaliyetlerimiz dolu dolu geçecek. Okuma yazma konusunda sorun yaşayan ilkokul 1'inci sınıftaki öğrencilerimizden tutun da üniversiteye hazırlanan 12'nci sınıftaki gençlerimize kadar. Herhangi bir hobi konusunda eğitim almak isteyen yetişkinlere, anne baba eğitimlerinden öğretmen eğitimlerine kadar çok zengin içeriklerimiz olacak. Ben orta vadede çocukların bazı dersleri uzaktan almasını istiyorum. Sürekli teorik dersler olmamalı okulda. Bir boşluk olmalı. Ve o boşlukta da çocuklar sosyalleşmek için arkadaşlık için atölyelerde vakit geçirmek için zamana ihtiyaç duyuyorlar. Bu vesileyle de uzaktan öğretimin altyapısını iyileştirmekle ilgili de büyük bir proje başlattık. Türkiye'nin dünyada uzaktan eğitim alt yapısı en iyi birkaç ülkeden biri olacağını şimdiden müjdeleyebiliriz."

"Daha yumuşak geçiş yapmayı planlıyoruz"

Bakan Selçuk, meslektaşlarına yüz yüze eğitim başladığında devreye girecek uyum çalışmaları konusunda da bilgi verdi. Oyun temelli bakış açısını çok önemsediğini belirten Selçuk, "Okullar açıldığında Eylül ayında çocuklarımızın oyun temelli bir uyum ve adaptasyon süreci geçirmelerini istiyoruz. Bunun için de bazı etkinliklerle ilgili kitapçıklar hazırladık, öğretmen eğitimi planlıyoruz. Çocuklarımızın uyum sürecinin kolaylaşması için hangi faaliyetler hangi yaş grubunda nasıl yapılabilir bununla ilgili kitaplar dokümanlar hazırladık. Böylece daha yumuşak bir geçiş yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.

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