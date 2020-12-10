Bakan Selçuk'tan uzaktan eğitim sistemi açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim hakkında yeni bir paylaşımda bulundu.
10 Aralık 2020, Perşembe 14:53 Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından uzaktan eğitim ile ilgili açıklama yaptı.
Bakan Selçuk'un açıklamaları şöyle;
Uzaktan eğitimde, günde yaklaşık 3 milyon canlı ders var. Sistemde yavaşlama olmaması için bazı dersler erken, bazıları daha geç saatlerde... Günlük yaşamınızı kimi zaman aksatsa da derslere büyük ölçüde özenle devam ediyorsunuz ve bu bizim için çok değerli. Teşekkür ederim.
https://twitter.com/ziyaselcuk/status/1336988367561613314
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