Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT Haber’de yayınlanan Eğitim Editörü programının konuğu oldu. Geçtiğimiz mart ayından bu yana sürdürülen uzaktan eğitimin okullar açıldıktan sonra da tamamlayıcı olarak sürdürüleceğini söyleyen Bakan Selçuk, “Yazın ve önümüzdeki yıl da çocuklarımızla teması bırakmayacağız” dedi. Yazın ilkokul öğrencilerine tatil kitabı dağıtılacağını açıklayan Selçuk, 20 Haziran'da yapılacak liselere geçiş sınavıyla ilgili de bilgiler aktardı.

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları şöyle:

Sınavda maskeler çıkarılabilecek

Sınav düzeni farklı uzmanlıklarla ilgili bir konu. Bizim merkezde bir karar almamız, doğrudan uygulamamız söz konusu değil. Biz işin uzmanlarına danışıyoruz. Çocukların oturma planı nasıl olsun? En az risk durumu nedir? Tüm bunları bilim insanlarına danışıyoruz. Aldığımız her kararı bir kanıta dayalı almaya dikkat ediyoruz. Bir okulda sınıf yetmedi diyelim, yemekhanesine, spor salonuna bakılır. Bunlar tespit edildi. Çocukların nasıl yerleşeceklerinin simülasyonunu yaptık. 1 milyon 600 bin küsur öğrenci var. Bu sene de sınava girmeyecekler olacaktır. Ama biz tamamı girecek gibi tedbir alıyoruz. Biz öğrencilerin kendi getirdiği maskelerle sınav sonuna kadar kalmalarını istemiyoruz. Sınavın arasında, çocukların bahçeye çıkması söz konusu. Bu maskeyle ilgili sıkıntı olabilir. Bu nedenle ikinci bir maske vereceğiz. Bazı çocuklarımız rahatsız olmuyor, bazıları oluyor. Bunu uzmanlara danıştığımızda yerlerine oturduktan, sosyal mesafe korunduktan sonra maskelerini çıkarabilirler yanıtını aldık. Anne babalar da rahat olsunlar. İsteyen çocuğumuz sınav esnasında maskesini çıkartıp devam edebilir. Tedavi gören öğrenciler için de önlemler aldık. Diyelim ki hastanede tedavi görüyor, velisi il, ilçe müdürlüklerine bilgi vererek, hastanede sınava girmesi için başvuruda bulunabilir.

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