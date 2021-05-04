Bakan Ziya Selçuk, Akşam'ın canlı yayında açıklamalarda bulundu. İşte Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları:

#20yearschallenge etiketiyle herkesin 20 yıl önceki fotoğraflarını paylaştığı akımda Bakan Selçuk Marlon Brando'nun fotoğrafını paylaşmıştı. Bakan Selçuk buna ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı:

''Herkes kendi fotoğrafını paylaşıyor ama ben hem bu 'challenge' muhabbetine dikkat çekmek hem de küçük bir gülümseme olsun küçük bir nükte olsun istedim. Bugünlerde hepimizin gülmeye ihtiyacı var."

SALGINDA EĞİTİM

Böyle zor bir dönemde çocukların, velilerin yanında olmak bu süreçte yoğun bir mesai yapmayı gerektiriyor.

Pandemide OECD ülkeleri içerisinde en fazla okul kapatan 4. ülkeyiz. Bu bize Türkiye'nin çok kontrollü gittiğini gösterir. Türkiye önce sağlık ilkesini çok fazla dikkate alıyor.

UZAKTAN EĞİTİM

Tatmin edici sonuçlar aldığımızı düşünüyoruz. Bunu neye göre belirliyoruz? Bunu dünyadaki sistemlerin işleyişle kıyaslayarak belirliyoruz.

Öğretmenlerimiz ve ailelerimizle çevrimiçi görüşmeler yapıyoruz. Onların uzaktan eğitim süreciyle ilgili geri bildirimleri almaya devam ediyoruz.

İL DIŞI TAYİNLER

2021 yılı yer değiştirme işlemleri zamanı geldiğinde yapılıyor. 3 ayrı atama pozisyonu söz konusu. Temmuz ayında başlayarak Ağustos ayı sonuna kadar planladık. Haziran ayı içinde duyurulacak.

SINAV TAKVİMİ İPTAL OLACAK MI?

Öğrencilerin merakla beklediği sınavların iptal olup olmayacağı konusuna değinen Bakan Selçuk şu ifadeleri kullandı:

"Bir dönemde 3 sınav yapmamız gerekirken, tek sınav yapıyoruz. Bizim bir not vermemiz gerekiyor. Hiç merak etmesinler. Onların hayrına olmayan hiçbir şey yapmayız. Geleceği de düşünmek zorundayız."



