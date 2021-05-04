Bakan Selçuk'tan uzaktan eğitim ve sınav açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, canlı yayında uzaktan eğitim ve sınavlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
04 Mayıs 2021, Salı 23:12 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Bakan Ziya Selçuk, Akşam'ın canlı yayında açıklamalarda bulundu. İşte Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları:
#20yearschallenge etiketiyle herkesin 20 yıl önceki fotoğraflarını paylaştığı akımda Bakan Selçuk Marlon Brando'nun fotoğrafını paylaşmıştı. Bakan Selçuk buna ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı:
''Herkes kendi fotoğrafını paylaşıyor ama ben hem bu 'challenge' muhabbetine dikkat çekmek hem de küçük bir gülümseme olsun küçük bir nükte olsun istedim. Bugünlerde hepimizin gülmeye ihtiyacı var."
SALGINDA EĞİTİM
Böyle zor bir dönemde çocukların, velilerin yanında olmak bu süreçte yoğun bir mesai yapmayı gerektiriyor.
Pandemide OECD ülkeleri içerisinde en fazla okul kapatan 4. ülkeyiz. Bu bize Türkiye'nin çok kontrollü gittiğini gösterir. Türkiye önce sağlık ilkesini çok fazla dikkate alıyor.
Tatmin edici sonuçlar aldığımızı düşünüyoruz. Bunu neye göre belirliyoruz? Bunu dünyadaki sistemlerin işleyişle kıyaslayarak belirliyoruz.
Öğretmenlerimiz ve ailelerimizle çevrimiçi görüşmeler yapıyoruz. Onların uzaktan eğitim süreciyle ilgili geri bildirimleri almaya devam ediyoruz.
İL DIŞI TAYİNLER
2021 yılı yer değiştirme işlemleri zamanı geldiğinde yapılıyor. 3 ayrı atama pozisyonu söz konusu. Temmuz ayında başlayarak Ağustos ayı sonuna kadar planladık. Haziran ayı içinde duyurulacak.
SINAV TAKVİMİ İPTAL OLACAK MI?
Öğrencilerin merakla beklediği sınavların iptal olup olmayacağı konusuna değinen Bakan Selçuk şu ifadeleri kullandı:
"Bir dönemde 3 sınav yapmamız gerekirken, tek sınav yapıyoruz. Bizim bir not vermemiz gerekiyor. Hiç merak etmesinler. Onların hayrına olmayan hiçbir şey yapmayız. Geleceği de düşünmek zorundayız."