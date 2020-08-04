Türkiye Bakan Selçuk'tan veli ve öğrenciler için uyarı

Bakan Selçuk'tan veli ve öğrenciler için uyarı

Türkiye

Bakan Selçuk'tan veli ve öğrenciler için uyarı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılması ile ilgili açıklamada bulundu. Bakan Selçuk, "Okulları birlikte açacağız. Bunun için çabalamalıyız" ifadelerini kullandı.

04 Ağustos 2020, Salı 17:40 Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çocukların birbirleriyle sosyal mesafesini korumak ve okulları sağlıkla açmak için gece gündüz çalıştıklarına işaret ederek, "Çocukları ve yetişkinleri bayramda denizde, plajda, parkta, sokakta bu kadar yakın temaslı maskesiz görmek üzücü. 'Okulları birlikte açacağız' diyoruz. Bunun için gerçekten çabalayamaz mıyız?" uyarısında bulundu.

Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Sınıf mevcutlarını azaltmak, teneffüste çıkacak öğrenci sayısını ayarlamak, sabahçı ve öğlencilerin karşılaşmasını engellemek, çocukların ortak alanlarda aynı zamanda bulunmaması için planlama yapmak, sıralar arasında boşluk sağlamak. Kısacası çocuklarımızın birbirleriyle sosyal mesafesini korumak ve okullarımızı sağlıkla açmak için gece gündüz çalışıyoruz. Çocukları ve yetişkinleri bayramda denizde, plajda, parkta, sokakta bu kadar yakın temaslı maskesiz görmek üzücü. 'Okulları birlikte açacağız' diyoruz. Bunun için gerçekten çabalayamaz mıyız?

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