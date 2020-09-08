Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, '53 program eğitim içeriği oluşturuldu ve 6 bin 100 öğretmenimiz de yararlanma imkanı buldu. Bu sayı çok çok aratacak. Bir kısmı da uluslararası sertifika almaya hak kazanmış durumda' dedi.

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