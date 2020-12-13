Eğitim & Kariyer Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Eğitim & Kariyer

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Bir an önce yüz yüze eğitime geçilmesi için şartların olgunlaşmasını bekliyoruz." dedi.

13 Aralık 2020, Pazar 19:40 Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Kaliteli ve evrensel manada rekabet edebilir bir eğitim sistemi için adım adım 20-30 yıl sonrasını biçimlendiren politikalarla ilgili çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Bakan Selçuk, "Bir an önce yüz yüze eğitime geçilmesi için şartların olgunlaşmasını bekliyoruz. Dünyada sadece 4 ülke öğretim kademeleri için 3 ayrı TV kanalı kurabildi. Bunlardan biri Türkiye" diye konuştu. 

21 Aralık tarihine kadar 200 bin tabletin daha dağıtılacağını belirten Bakan Selçuk, 2021 Ocak ortasına kadar ise ilave 300 bin tabletin dağıtılacağını söyledi. 

Selçuk, öğretmen başına düşen öğrenci sayısının; ilköğretimde 28'den 16'ya, ortaöğretimde de 18'den 11'e düştüğünü aktardı.

Bakanı Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2020 yılı sonuna kadar bin 350 okul için 26 bin adet etkileşimli tahtanın kurulumu tamamlanacaktır."


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