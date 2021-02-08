Türkiye Bakan Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' açıklaması: Kısa vadede mümkün görülmüyor

Bakan Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' açıklaması: Kısa vadede mümkün görülmüyor

Türkiye

Bakan Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' açıklaması: Kısa vadede mümkün görülmüyor

'15 Şubat itibariyle yeni bir döneme başlıyoruz' diyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Salgının seyri nedeniyle tüm sınıfların aynı anda tam zamanlı yüz yüze eğitme geçmesi kısa vadede mümkün görülmüyor.' ifadelerini kullandı.

08 Şubat 2021, Pazartesi 10:45 Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ''15 Şubat itibariyle yeni bir döneme başlıyoruz. Dileğimiz salgının en kısa sürede bir engel olmaktan çıkması ve okullarımızın yine sizlerle ve çocuklarımızla hayat bulması; alışık olduğu seslere, renklere, yüzlere ve doğal ritmine kavuşması.'' açıklamasında bulundu. Bakan Selçuk ayrıca, ''Salgının seyri nedeniyle tüm sınıfların aynı anda tam zamanlı yüz yüze eğitme geçmesi kısa vadede mümkün görülmüyor.'' ifadelerini kullandı.



Selçuk şunları söyledi:

15 Şubat itibariyle yeni bir döneme başlıyoruz. Dileğimiz salgının en kısa sürede bir engel olmaktan çıkması ve okullarımızın yine sizlerle ve çocuklarımızla hayat bulması; alışık olduğu seslere, renklere, yüzlere ve doğal ritmine kavuşması. Salgının seyri nedeniyle tüm sınıfların aynı anda tam zamanlı yüz yüze eğitme geçmesi kısa vadede mümkün görülmüyor.

Öğrenme kayıplarını araştırıyoruz. Yakın zamanda yol haritamızı paylaşacağız. EBA bir çeşit okul olarak hayatımızda yer alıyor. Hedefimiz canlı dersleri hem nitelik hem nicelik olarak artırmak. Şimdiye kadar tablet bilgisayar ve internet erişimi sağladık.

EBA TV öğretmenlerime teşekkür ediyorum. Hepimiz eksiklerimizin ihtiyaçların farkına vardık. Uzaktan eğitim salgın ortadan kalsa bile devam edecek. Öğretmenlerimiz bireysel gelişim konusunda azim gösterdi.

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