Bakan Soylu: 76 bin 358 göçmen, Edirne üzerinden ülkemizden ayrıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter sayfasından yaptığı paylaşımda ülkemizden ayrılan mülteci sayısını açıkladı. Bakan Soylu, paylaşımında "Saat 09.55 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı; 76.358" ifadelerini kullandı.

Ne oldu?

Türkiye'nin perşembe akşamı sınırdan geçen mültecileri durdurmama kararının ardından başta Suriyeliler olmak üzere mülteciler akın akın Edirne'ye gitmeye başladı. Kimisi telleri aşarak kimi de Meriç Nehri'ni yüzerek aştı ve Yunanistan'a geçti.



