Bakan Soylu: 76 bin 358 göçmen, Edirne üzerinden ülkemizden ayrıldı
İçişleri Bakanı Soylu, saat 09.55 itibarıyla Edirne üzerinden ülkeden ayrılan göçmen sayısının 76 bin 358 olduğunu duyurdu.
01 Mart 2020, Pazar 10:23 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter sayfasından yaptığı paylaşımda ülkemizden ayrılan mülteci sayısını açıkladı. Bakan Soylu, paylaşımında "Saat 09.55 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı; 76.358" ifadelerini kullandı.
https://twitter.com/suleymansoylu/status/1234009680680280064
Ne oldu?
Türkiye'nin perşembe akşamı sınırdan geçen mültecileri durdurmama kararının ardından başta Suriyeliler olmak üzere mülteciler akın akın Edirne'ye gitmeye başladı. Kimisi telleri aşarak kimi de Meriç Nehri'ni yüzerek aştı ve Yunanistan'a geçti.
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