Bakan Soylu: 8 kişilik terörist grup etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uzun zamandır takip edilen 8 kişilik terörist grubun Hakkari Cilo Alandüzü'nde etkisiz hale getirildiğini belirtti.
19 Ağustos 2021, Perşembe 13:47 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uzun zamandır takip edilen 8 kişilik terörist grubun Hakkari Cilo Alandüzü'nde etkisiz hale getirildiğini belirtti.
Soylu paylaşımında, 'Uzun zamandır takip ettiğimiz 8 kişilik terörist grup, Hakkari Cilo Alandüz’de etkisiz hale getirildi. Kahramanlarımızı kutluyorum…' dedi.