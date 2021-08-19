Siyaset Bakan Soylu: 8 kişilik terörist grup etkisiz hale getirildi

Bakan Soylu: 8 kişilik terörist grup etkisiz hale getirildi

Siyaset

Bakan Soylu: 8 kişilik terörist grup etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uzun zamandır takip edilen 8 kişilik terörist grubun Hakkari Cilo Alandüzü'nde etkisiz hale getirildiğini belirtti.

19 Ağustos 2021, Perşembe 13:47 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uzun zamandır takip edilen 8 kişilik terörist grubun Hakkari Cilo Alandüzü'nde etkisiz hale getirildiğini belirtti. 

Soylu paylaşımında, 'Uzun zamandır takip ettiğimiz 8 kişilik terörist grup, Hakkari Cilo Alandüz’de etkisiz hale getirildi. Kahramanlarımızı kutluyorum…' dedi.


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