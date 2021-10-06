Bakan Soylu, 81 ilin emniyet müdürüyle görüştü

Bakan Soylu, Bakanlık Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde 81 ilin emniyet müdürü ile video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda; Koronavirüs tedbirleri, Trafik, Asayiş, kadına yönelik şiddetle mücadele ve göçle mücadele konuları ele alındı.

Caner ÜNVER/ANKARA (DHA)



