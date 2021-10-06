Siyaset Bakan Soylu, 81 ilin emniyet müdürüyle görüştü

Bakan Soylu, 81 ilin emniyet müdürüyle görüştü

Siyaset

Bakan Soylu, 81 ilin emniyet müdürüyle görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilin emniyet müdürü ile video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdi.

06 Ekim 2021, Çarşamba 00:32 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bakan Soylu, Bakanlık Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde 81 ilin emniyet müdürü ile video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda; Koronavirüs tedbirleri, Trafik, Asayiş, kadına yönelik şiddetle mücadele ve göçle mücadele konuları ele alındı.

Caner ÜNVER/ANKARA (DHA)

İlgili Haberler
Yeni yasama yılının ilk dokunulmazlık fezlekeleri Meclis'teÖmer Çelik'ten yeni anayasa açıklaması


Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Özdemir: Biz de rahatsızız
Murat Çelik
Rauf Tamer
Yeni siyaset
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Spor denince sadece futbol akla geliyordu
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Matilda Etkisi ve Özlem Türeci
Oral Çalışlar
Erkut Can
Bu haberi okuyunca utandım!
Erkut Can
Murat Gülderen
Yapay zekanın 'Engeli' yok
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Yeni yasama yılının ilk dokunulmazlık fezlekeleri Meclis'te