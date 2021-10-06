Bakan Soylu, 81 ilin emniyet müdürüyle görüştü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilin emniyet müdürü ile video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdi.
06 Ekim 2021, Çarşamba 00:32 Son Güncelleme:
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Bakan Soylu, Bakanlık Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde 81 ilin emniyet müdürü ile video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda; Koronavirüs tedbirleri, Trafik, Asayiş, kadına yönelik şiddetle mücadele ve göçle mücadele konuları ele alındı.
Caner ÜNVER/ANKARA (DHA)
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