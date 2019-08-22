Bakan Soylu açıkladı: 635 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, yılbaşından beri 80 bin 570 operasyonda 635 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

"MORAL DE MAMA DA O BELEDİYELERDEN GİDİYOR"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3 belediyede görevden almalarla ilgili, ''Kanunların verdiği yetkiyi, yine kanunların verdiği sorumluluğu yerine getirmek için kullandık. Yanlış hiç bir şey yapmadık. Eğer dağda silahlı mücadeleyi veriyorsak, bunu yapmak zorundaydık. Çünkü o teröriste moral de mama da o belediyelerden gidiyor'' dedi.