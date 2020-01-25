Bakan Soylu açıkladı: Depremde 22 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremle ilgili Valilikteki koordinasyon merkezinde basın toplantısı düzenliyor.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Malatya Doğanyol'da 4 vatandaşımız, Elazığ'da 18 vatandaşımız deprem nedeniyle hayatını kaybetti. Doğanyol'da göçük altında kimse kalmadı. Depremin olduğu ilk andan itibaren toplam 39 kişiyi göçük altından sağ olarak çıkardık.

Şu anda bizim elimizdeki temel veriler çerçevesinde hayati fonksiyonlarıyla ilgili tedirginlik yaşayabileceğimiz bir hastamız yok. 22 kişinin enkaz altında olduğu düşünülüyor. Hasar nedeniyle Adıyaman Cezaevi'nin boşaltılmasının doğru olabileceği yönünde karar alındı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

Sağlık kuruluşlarımıza müracaat eden kişi sayısı 1031 oldu. 382 vatandaşımız yaralıydı. 382 yaralı içinde serviste hala takibi yapılan 128 hastamız var. 34 kişi yoğun bakımda. Durumu kritik olan herhangi bir hastamız yok. 8 hastamız ameliyat edildi. İhtiyaç halinde 4 sahra hastanesi kurulacak. Milletimizin başı sağ olsun.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları şöyle:

Şu an itibariyle bakanlığımıza bağlı ekiplerimizle hasar tespit çalışmaları yürütüyoruz. Elazığ'da 5 binamızın yıkık, ağır ve hafif hasarlı pek çok bina var. Buna ilişkin tespitler hızlıca yapılıyor. İçme suyuyla alakalı herhangi bir alt yapı problemi bulunmamaktadır. Enkaz çalışmaları devam etmektedir. Hasarlı binaların yanındaki binalarda da tehlike mevcut. Bunların takibiyle de kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Kurtarma çalışmaları da anbean devam etmektedir. Yaralı ve vefat eden vatandaşlarımıza nakdi yardım yapmak amacıyla ailelere valiliklerimiz hızlıca nakdi yardım yapacak. 6.8 şiddetinde bir depremde bu kadar az hasarla sadece 5 binamız yıkıldıysa aldığımız önlemler sayesindedir.