Türkiye Bakan Soylu açıkladı: Fay yasası geliyor

Bakan Soylu açıkladı: Fay yasası geliyor

Türkiye

Bakan Soylu açıkladı: Fay yasası geliyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye'de bir Fay Yasası çıkması zaruretini hep beraber değerlendirdik ve bu konuda bir çalışma ekibi oluşturduk. " dedi.

22 Ağustos 2020, Cumartesi 12:23 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Çalışma Grupları değerlendirme toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, İstanbul Afet Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. Toplantıya Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da katıldı.

Burada konuşma yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye'de bir Fay Yasası çıkması zaruretini hep beraber değerlendirdik ve bu konuda bir çalışma ekibi oluşturduk. Türkiye Büyük Millet Meclisi ile beraber ona nasıl bir şey sunabiliriz, bizim neye ihtiyacımız var, Fay Yasası itibarıyla ne murad ediyoruz, ne ortaya koymaya çalışıyoruz, İl Afet Risk Azaltma Planlarıyla Fay Yasası'nı bütünleştirmenin nasıl bir önemi var, bunu bir şekilde ortaya koyacağız" dedi.


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