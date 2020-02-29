Türkiye Bakan Soylu açıkladı: Ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 36 bin 776

Bakan Soylu açıkladı: Ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 36 bin 776

Türkiye

Bakan Soylu açıkladı: Ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 36 bin 776

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Saat 21.02 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 36 bin 776."

29 Şubat 2020, Cumartesi 21:38 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Saat 21.02 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı, 36 bin 776" açıklamasını yaptı.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye’den ayrılan göçmen sayısını açıkladı. Soylu, "Saat 21.02 itibariyle Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı, 36 bin 776" ifadelerini kullandı.


DHA

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