Türkiye Bakan Soylu: Ağrı-İran sınırında güvenlik duvarı tamamlandı

Bakan Soylu: Ağrı-İran sınırında güvenlik duvarı tamamlandı

Türkiye

Bakan Soylu: Ağrı-İran sınırında güvenlik duvarı tamamlandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sinir Fiziki Güvenlik Sistemleri kapsamında, Ağrı-İran sınırında 81 kilometrelik güvenlik duvarı çalışmasının bugün tamamlandığını açıkladı.

04 Aralık 2020, Cuma 12:41 Son Güncelleme:
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Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ağrı-İran sınırında 81 kilometrelik Güvenlik Duvarı Projesi'nin sona erdiğini bildirdi. Bakan Soylu, "Bakanlığımızca yürütülen Sinir Fiziki Güvenlik Sistemleri kapsamında, Ağrı-İran sınırımızda 81 kilometrelik güvenlik duvarı çalışması bugün tamamlandı. Çok zor coğrafi şartlara rağmen 2 yılda projenin bu aşamaya gelmesini sağlayan Ağrı Valiliğimize, bu sürece büyük katkı sağlayan TOKİ ve yüklenicilerine, projenin hayata geçmesinde özveriyle gayret gösteren işçilerimize ve mühendislerimize; terör örgütünün tehditlerini bertaraf eden güvenlik görevlilerimize minnettarız" ifadelerini kullandı.

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DHA


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