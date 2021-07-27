Türkiye Bakan Soylu, Artvin'deki son durum hakkında bilgi verdi

Bakan Soylu, Artvin'deki son durum hakkında bilgi verdi

Türkiye

Bakan Soylu, Artvin'deki son durum hakkında bilgi verdi

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Artvin'de meydana gelen şiddetli yağış sonrası açıklama yapıyor.

27 Temmuz 2021, Salı 19:28 Son Güncelleme:
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Bakan Soylu'nun konuşmasından satır başları:

200 üzerinde personel arama kurtarma çalışmalarında devam ediyor. Arhavi'nin temizliği yüzde 95 oranında bitti. 300'ün üzerinde işletme neredeyse çalışamaz hale geldi. 40 yıllık birikimler yok oldu. Hasarla ilgili görüşmeler yapılıyor. 

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