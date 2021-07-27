Bakan Soylu'nun konuşmasından satır başları:

200 üzerinde personel arama kurtarma çalışmalarında devam ediyor. Arhavi'nin temizliği yüzde 95 oranında bitti. 300'ün üzerinde işletme neredeyse çalışamaz hale geldi. 40 yıllık birikimler yok oldu. Hasarla ilgili görüşmeler yapılıyor.







