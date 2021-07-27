Bakan Soylu, Artvin'deki son durum hakkında bilgi verdi
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Artvin'de meydana gelen şiddetli yağış sonrası açıklama yapıyor.
27 Temmuz 2021, Salı 19:28 Son Güncelleme:
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Bakan Soylu'nun konuşmasından satır başları:
200 üzerinde personel arama kurtarma çalışmalarında devam ediyor. Arhavi'nin temizliği yüzde 95 oranında bitti. 300'ün üzerinde işletme neredeyse çalışamaz hale geldi. 40 yıllık birikimler yok oldu. Hasarla ilgili görüşmeler yapılıyor.
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