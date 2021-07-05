Türkiye Bakan Soylu başkanlığında Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı

Bakan Soylu başkanlığında Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı

Türkiye

Bakan Soylu başkanlığında Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında, bakanlıkta Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı yapıldı.

05 Temmuz 2021, Pazartesi 10:37 Son Güncelleme:
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Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Bakanımız Sayın Süleyman Soylu başkanlığında bakanlığımızda, Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştiriliyor" denildi. Toplantıya Bakan Soylu ile birlikte bakan yardımcıları Muhterem İnce, İsmail Çataklı, Tayyip Sabri Erdil ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş katıldı.

DHA

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