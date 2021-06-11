Türkiye Bakan Soylu, Batman’da Türk bayrağını öpen çocuklarla bir araya geldi

Bakan Soylu, Batman’da Türk bayrağını öpen çocuklarla bir araya geldi

Türkiye

Bakan Soylu, Batman’da Türk bayrağını öpen çocuklarla bir araya geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Batman’ın Hasankeyf ilçesinde 6 Nisan 2021 tarihinde ilçe emniyet amirliği önünde Türk bayrağını öpen ve görüntüleri güvenlik kamerasına yansıyan çocuklar Hümeyra Cihan ve Mustafa Saruhan ile bakanlıkta bir araya geldi. Çocuklar, Bakan Soylu’ya Türk bayrağı hediye etti.

11 Haziran 2021, Cuma 21:56 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bakan Soylu, Twitter hesabından Cihan ve Saruhan’ın Türk bayrağını öptüğü anların görüntüsünü paylaşarak, "Bayrak size çok yakışıyor. Batman Hasankeyf İlçe Emniyet Amirliği önündeki bayrağımızı öpen Hümeyra Cihan, Mustafa Saruhan evlatlarımız çok kıymetli bir hediye getirmişler: Hasankeyf’te dokunan Türk bayrağımızı. Bu güzel hediyeyi bir ömür boyu saklayacağım inşallah" dedi.

DHA

Yazarlarımızdan
Rauf Tamer
Gümüş madalya
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Bizim Çocuklar: Eğitimli, disiplinli, Avrupalı…
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Eğitim şart
Murat Çelik
Şirin Sever
Şahika Ercümen’den ‘Suya Saygı’ dalışı
Şirin Sever
Banu Şen
Hoşça kal...
Banu Şen
Hakan Çelik
Ambargolar TSK’yı derinden etkiliyor
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Efsaneler geri döndü
Murat Gülderen
Erkut Can
COVID-19 çok azaldı, artık kontrollerinizi yaptırın
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Saros Körfezi’nde yakalandı! 3 metre boyunda 88 kilogram ağırlığında