Bakan Soylu, Twitter hesabından Cihan ve Saruhan’ın Türk bayrağını öptüğü anların görüntüsünü paylaşarak, "Bayrak size çok yakışıyor. Batman Hasankeyf İlçe Emniyet Amirliği önündeki bayrağımızı öpen Hümeyra Cihan, Mustafa Saruhan evlatlarımız çok kıymetli bir hediye getirmişler: Hasankeyf’te dokunan Türk bayrağımızı. Bu güzel hediyeyi bir ömür boyu saklayacağım inşallah" dedi.

DHA