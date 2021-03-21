Bakan Soylu böyle duyurdu: Milletimize doğru bilgi vermek görevimiz
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesinin ardından yaptığı son dakika açıklamasında ‘Milletimize doğru bilgi vermek görevimiz’ diyerek dikkat çeken rakamları paylaştı.
21 Mart 2021, Pazar 12:05 Son Güncelleme:
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İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Karar’ın Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan dikkat çeken bir açıklama geldi.
İçişleri Bakanı Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler kullandı:
Milletimize doğru bilgi vermek görevimiz.
1 Milyon kişi başına kadın cinayeti oranları;
Dünya 13 kişi
Avrupa 7 kişi
Türkiye 3,8 kişi
Sorumluluğumuz, şiddetin her türlüsü ile mücadele etmektir.
Türkiye, mücadelesi ile dünya ülkelerine örnek olacak.
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