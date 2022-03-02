Siyaset Bakan Soylu, Çankaya'daki muhtarlarla bir araya geldi

Bakan Soylu, Çankaya'daki muhtarlarla bir araya geldi

Siyaset

Bakan Soylu, Çankaya'daki muhtarlarla bir araya geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Çankaya ilçesinde görev yapan muhtarlarla bir araya geldi.

02 Mart 2022, Çarşamba 01:34 Son Güncelleme:
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Bakanlığın Anadolu Restorant'ında gerçekleşen kabulde Bakan Soylu, Çankaya'daki muhtarların talep ve sorunlarını dinledi.

Kabulde, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Ankara Valisi Vasip Şahin ve İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık da bulundu.

ANKARA (İHA)

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