Türkiye Bakan Soylu corona virüs denetimi yapılacak adresleri açıkladı

Bakan Soylu corona virüs denetimi yapılacak adresleri açıkladı

Türkiye

Bakan Soylu corona virüs denetimi yapılacak adresleri açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu corona virüs ile mücadelede bugüne kadar en yoğun denetimin yarın yapılacağını duyurdu. Soylu, denetim yapılacak adresleri de açıkladı.

05 Ağustos 2020, Çarşamba 12:21 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından son dakika açıklamalarında bulundu. Corona virüse karşı Türkiye'de bugüne kadar en yoğun denetimin yarın gerçekleştirileceğini açıklayan Bakan Soylu 'Hepimiz sahada olacağız' dedi.

Bakan Soylu açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

Yarın, Tüm Türkiye’de salgın ile ilgili bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz.

Pazarlar

İşyerleri

Marketler

Toplu taşıma

Yollar

Alışveriş alanları

Lokantalar

Kafeteryalar

Ticari taksiler ve

tüm yaşam alanlarında

Hepimiz sahada olacağız

Valiler

Kaymakamlar

Belediye Başkanları

Esnaf ve Ticaret Odaları Kurum Müdürleri

Kolluk

Zabıta



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