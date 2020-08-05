Bakan Soylu corona virüs denetimi yapılacak adresleri açıkladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu corona virüs ile mücadelede bugüne kadar en yoğun denetimin yarın yapılacağını duyurdu. Soylu, denetim yapılacak adresleri de açıkladı.
05 Ağustos 2020, Çarşamba 12:21 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından son dakika açıklamalarında bulundu. Corona virüse karşı Türkiye'de bugüne kadar en yoğun denetimin yarın gerçekleştirileceğini açıklayan Bakan Soylu 'Hepimiz sahada olacağız' dedi.
Bakan Soylu açıklamasında şu ifadelere yer verildi;
Yarın, Tüm Türkiye’de salgın ile ilgili bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz.
Pazarlar
İşyerleri
Marketler
Toplu taşıma
Yollar
Alışveriş alanları
Lokantalar
Kafeteryalar
Ticari taksiler ve
tüm yaşam alanlarında
Hepimiz sahada olacağız
Valiler
Kaymakamlar
Belediye Başkanları
Esnaf ve Ticaret Odaları Kurum Müdürleri
Kolluk
Zabıta
https://twitter.com/suleymansoylu/status/1290933213909704705
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