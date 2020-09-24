Siyaset Bakan Soylu: Cübbeli Ahmet Hoca 1-2 gün içinde açıklayacak

Bakan Soylu: Cübbeli Ahmet Hoca 1-2 gün içinde açıklayacak

Siyaset

Bakan Soylu: Cübbeli Ahmet Hoca 1-2 gün içinde açıklayacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cübbeli Ahmet Hoca'nın 1-2 gün içinde bildiklerini anlatacağını açıkladı.

24 Eylül 2020, Perşembe 09:59 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu 'Selefi dernekler silahlanıyor' iddiaları ile ilgili olarak, "Türkiye, Selefilerle yıllardır mücadele ediyor. Selefi örgütle ilgili 47 yapılanma var. Yaklaşık 28 tane dernek ve vakfa gözaltı yapmışız. Türkiye'de bu mücadele devam ediyor. Bizim bilgiye her zaman ihtiyacımız var. 1-2 gün içerisinde Cübbeli Ahmet Hoca bildiğini anlatacak" dedi.


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