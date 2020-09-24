Bakan Soylu: Cübbeli Ahmet Hoca 1-2 gün içinde açıklayacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu 'Selefi dernekler silahlanıyor' iddiaları ile ilgili olarak, "Türkiye, Selefilerle yıllardır mücadele ediyor. Selefi örgütle ilgili 47 yapılanma var. Yaklaşık 28 tane dernek ve vakfa gözaltı yapmışız. Türkiye'de bu mücadele devam ediyor. Bizim bilgiye her zaman ihtiyacımız var. 1-2 gün içerisinde Cübbeli Ahmet Hoca bildiğini anlatacak" dedi.



