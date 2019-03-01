Bakan Soylu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaşadığı olayı anlattı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Zeytinburnu’nda bir dizi programa katıldı. Giresunlu gençlerle bir araya gelerek AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Ömer Arısoy için destek istedi. Merkezefendi Mahallesi’ndeki bir restoranda Rumelili vatandaşlarla buluşan Bakan Soylu, terörle mücadeleden 31 Mart Yerel Seçimleri'ne kadar birçok konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

“KAFALARINI ÇIKARDIKLARI AN TEPELERİNE BİNİYORUZ”

Rumelili seçmenlerle buluşmasında konuşan Bakan Soylu, teröre karşı verilen mücadeleye dikkat çekerek “1990 ile 2000 arasında dağlarda 15 bin kişi vardı. Şimdi 700 kişi kaldı. Hayal gibi bir şey bu. Kafalarını çıkardıkları an tepelerine biniyoruz. Hareket kabiliyeti vermiyoruz. İnsansız hava araçlarına yeni bir alet yaptık. Mayıs’tan sonra bırakın dağlarda yürümeyi kafalarını çıkaramayacaklar. Bütün bunları öz güven içerisindeki bir Türkiye yapıyor” ifadelerini kullandı.

O ÜLKENİN CUMHURBAŞKANI, BAŞBAKANI ŞAŞKINLIK İÇERİSİNDEYDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Sizin bildiğiniz memleketlerin bir tanesinin üst düzey yöneticisi bundan kısa bir süre önce Cumhurbaşkanımızı aradı. Bir güvenlik toplantısında ben de yanındaydım. Dedi ki; ‘Zordayım, bir takım sıkıntılı olaylar başımıza getirmeye çalışıyorlar. Benim şunlara, şunlara ihtiyacım var’. Notlarını aldı. Kağıdı bana uzattı. ‘Bunları verebilir miyiz?’ dedi. ‘Emredersiniz, bir bakayım’ dedim. Sonra en yakın zamanda gönderelim diye talimat verdi. Günlerden Çarşamba saat 17.00 idi. Dünyada böyle bir şey yok. Perşembe günü saat 18.00’de hem pahada ağır hem yükte ağır iki büyük kargo uçağıyla beraber bildiğiniz ülkelerden birinin başkentine yirmi beşinci saatte bizim evlatlarımızla beraber indi. O ülkenin Cumhurbaşkanı, o ülkenin Başbakanı, o ülkenin İçişleri Bakanı şaşkınlık içerisindeydi. Bunu daha yükseltmeliyiz. Bunu daha büyütmeliyiz. Bize el uzatanlara daha güçlü şekilde adım atmalıyız” dedi.

“ÖMER ARISOY BAŞKANIN EMRİNDEYİM”

Bakan Soylu, "Zeytinburnu’nda çok kıymetli belediye başkan adayımız var. Ömer Bey, benim yıllardan beri tanıdığım, yıllardan beri halini, ahvalini, nasıl bir kişiliği olduğunu bildiğim hakikaten yakın bir dostumdur. Bu laflar kolay kolay söylenmez. Dürüst bir adamdır. Düzgün bir adamdır. Çalışkan bir adamdır. Zeytinburnu’nu avucunun içi gibi bilir. Ben inanıyorum ki; inşallah Ömer Bey ile beraber Zeytinburnu çok önemli bir değişim ortaya koyacak. Çok büyük hizmetkarlıklar ortaya konacak. İnşallah zorlar kolay olacak. Bunların her biri gerçekleştirilecek. Ben de burada açık söylüyorum. Ömer Arısoy'un emrindeyim. Emrine amadeyim. Zeytinburnu’nun emrine amadeyim” diye konuştu.

“31 MART FARKLI BİR SONUCA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK İNŞALLAH”

Giresunlu gençlerle buluşmada bir konuşma gerçekleştiren Zeytinburnu adayı Ömer Arısoy, “Bugün Zeytinburnu İstasyon Meydanı’nda çok coşkulu bir biçimde büyük bir miting yaptık. İnşallah bu miting Zeytinburnu’nun havasını daha bir değiştirecek. Ben inanıyorum ki; sizlerin destekleriyle inşallah 31 Mart farklı bir sonuca ev sahipliği yapacak” dedi.