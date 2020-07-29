Bakan Soylu devreye girdi, annesine kavuştu

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, annesi 1 yıl önce Türkiye’ye gelen 3 yaşındaki Alhusain’in Suriye’de kaldı. Sosyal medya üzerinden ailenin durumunu öğrenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, aileye gerekli yardımın yapılması için Hatay Valiliğine talimat verdi. Hatay Valisi Rahmi Doğan, 3 yaşındaki Ahmed Alhusain’in Türkiye’ye alınması için çalışma başlattı. Cilvegözü Mülki İdare Amirliğince ülkeye alınan Alhusain, annesine kavuştu.



