Türkiye Bakan Soylu duyurdu! '250 kg eroin ele geçirildi'

Bakan Soylu duyurdu! '250 kg eroin ele geçirildi'

Türkiye

Bakan Soylu duyurdu! '250 kg eroin ele geçirildi'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı son açıklamada, 'Hakkari Yüksekova Akpınar Köyü'nde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda; 250 kg Eroin, 35 kg Metamfetamin ele geçirildi' dedi.

28 Şubat 2022, Pazartesi 08:54 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Hakkari Yüksekova Akpınar Köyü'nde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda; 250 kg Eroin, 35 kg Metamfetamin ele geçirildi. Gençlerimizi uyuşturucu batağına düşürmeye çalışanlara göz açtırmadan mücadeleye devam. Tebrikler Hakkari Jandarma"



İlgili Haberler
İçişleri Bakanı Soylu'dan Gülistan Doku açıklaması


Yazarlarımızdan
Banu Şen
Balık hem bereket hem sağlık
Banu Şen
Hakan Çelik
Lüks ve tasarruf bir arada
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Acayip sesler
Rauf Tamer
Şirin Sever
Putin 'Beni niye sevmedin' diyen toksik sevgili gibi...
Şirin Sever
Erkut Can
Putin gördüğü rüyayı yaşatıyor
Erkut Can
Murat Gülderen
Çocuk gelişimini hızlandıran oyunlar
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
En Büyük Erkek Putin mi?
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Savaş
Murat Çelik
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kar geliyor! Meteoroloji tek tek uyardı! Kar yağışı beklenen iller...