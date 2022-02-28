Bakan Soylu duyurdu! '250 kg eroin ele geçirildi'
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı son açıklamada, 'Hakkari Yüksekova Akpınar Köyü'nde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda; 250 kg Eroin, 35 kg Metamfetamin ele geçirildi' dedi.
28 Şubat 2022, Pazartesi 08:54 Son Güncelleme:
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Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Hakkari Yüksekova Akpınar Köyü'nde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda; 250 kg Eroin, 35 kg Metamfetamin ele geçirildi. Gençlerimizi uyuşturucu batağına düşürmeye çalışanlara göz açtırmadan mücadeleye devam. Tebrikler Hakkari Jandarma"
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