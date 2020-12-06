Türkiye Bakan Soylu duyurdu: 6 ilde trafik eğitim parkının yapımı tamamlandı

Bakan Soylu duyurdu: 6 ilde trafik eğitim parkının yapımı tamamlandı

Türkiye

Bakan Soylu duyurdu: 6 ilde trafik eğitim parkının yapımı tamamlandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6 ilde trafik eğitim parkının yapımının tamamlandığını bildirdi.

06 Aralık 2020, Pazar 20:36 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, trafik parklarında eğitimin, çocuklara çok yakıştığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Trafik eğitim parkları 6 ilde bitti, 25 ilde yenileme yapıldı, 24 ilde yapımı devam ediyor, 134 aktif eğitim parkı oldu, 127'si 2023'e kadar bitecek. Bizimle bu yola çıkan sponsorlara çocuklarımız için teşekkürler."

AA

Günün önemli manşetleri için tıkla


İlgili Haberler
6 Aralık corona virüs tablosuMarmara sahillerinde denizanası yoğunluğu


Yazarlarımızdan
Erkut Can
Çin aşısı geliyor ama...
Erkut Can
Murat Gülderen
Cep aksesuar pazarı coştu
Murat Gülderen
Hakan Çelik
Aşı yaptıracak mıyım?
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Nereden nereye
Rauf Tamer
Murat Çelik
Kılıçdaroğlu'na 2 kritik soru
Murat Çelik
Oral Çalışlar
12 Mart anısı: Asker kişi
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Sen aşı yaptıracak mısın?
Büşra Özbelli
Şirin Sever
Mayo sorusu artık prim yapmıyor, geçmiş olsun!
Şirin Sever
Banu Şen
İzmir zamanı
Banu Şen
Doğukan Tevfik Meriç
Terim zoru başardı, şimdi sıra kolayda
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Şans Topu sorgulama ekranı: 6 Aralık Şans Topu sonuçları