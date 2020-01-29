İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Elazığ Valiliğinde basın toplantısı düzenledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

Kamu düzenini bozan hiçbir asayiş olayı olmadı. Tüm güvenlik görevlilerimize, kolluk kuvvetlerimize asayişi temin ettikleri, vatandaşımızın el birliği içinde asayişin oluşmasında katkısı olduğu için teşekkür ederim. Hem yıkılan binalar, hem bizim yıktıklarımızla ilgili ödemeler başlayacak demiştik. Dün itibariyle ödemeleri başlattık, bankalar gece 12’ye kadar açık. Soylu, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla deprem bölgesine 44 milyon lira kaynak aktarıldı" dedi.

(Elazığ ve Malatya'da yarıyıl tatili uzatıldı)

Önemli bir bilgi daha; 3 Şubat’ta okullar açılıyor idi. Dün akşam arkadaşlarımızla istişare ettik. Sahanın durumunu da görüyoruz. Çünkü bir tarafta evlerine giremeyen vatandaşlarımız var. çocuklarımız depremden en çok etkilenenler. Psikososyal destekler de gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bunun için hem öğretmenlerin gelişi, hem de deprem sebebiyle Elazığ ve Malatya’yı terk edip, başka yerlerde konaklayan vatandaşlarımız var. dışardan gelecek öğretmenlerimiz var. ortaya koyduğumuz sonuç, Sayın Milli Eğitim Bakanımız ile de değerlendirdik, az Sayın Cumhurbaşkanımıza da arz ettik. 3 Şubat’ta Elazığ’ın tamamında açılacak okulların 10 Şubat’a, aynı zamanda Malatya’da 3 Şubat’ta açılacak okulların Doğanyol, Pötürge, Kale ve Battalgazi ilçelerinde 10 Şubat’ta açılması konusunda kamuoyuna duyuru yapma zarureti ortaya çıkmıştır. Üniversiteler de 17 Şubat'ta açılacak.









(Yardımlar ve bağışlar)

Bütün milletimiz rahat olsun. Buraya gelen bütün yardımlar ve bağışlar itinayla, hakkaniyet ölçüsü içerisinde dağıtılmaktadır. Yani geçmiş alışkanlıklardan kalan “Acaba ne olacak” sorusu Elazığ ve Malatya üzerinde speküle edilmesi bizi üzer. Burada yüce bir gönüllü ordusu var, Elazığlılar, Malatyalılar bu konuda çok güçlü bir iradeye sahipler.

(100 milyon civarında nakdi yardım)

Kızılay’a gelen bağış toplamı şu ana kadar 27.5 milyon lira. Yine AFAD’a gelen bağış toplamı SMS toplamı; biliyorsunuz TV8’de 22,5 milyonluk SMS toplanmıştı. Toplam SMS 27 milyon 652 bin şu saat itibariyle, şu saat itibariyle 72 milyon. Kızılay’da 27.5 milyon, AFAD’a da 72 milyon. 100 milyon civarında vatandaşımıza nakit desteği söz konusu oldu.

Dün anons ettim bir kez daha söylemek istiyorum. ısıtıcı, gıda kolisi ve battaniyenin dışında; özellikle belki mont olabilir, kaşkol gibi… Onun dışında vatandaşımızdan veya ilgili kuruluşlardan bir talebimizin olmadığını ifade etmek istiyorum. Ben vatandaşımızın hassasiyetini anlıyorum. Yaş sebze ve meyve geliyor ama yaş sebze ve meyveyi alabilmek ve tüketebilmek konusunda sıkıntımız zaman açısından var. Tüplü ısıtıcı konusunda sıkıntı vardı. Dün akşam iki depodan 10 bin ısıtıcıyı yola çıkardık bugün öğleden sonra elimizde olacak. Yine bunun yanı sıra özellikle bir şeyi daha ifade edeyim. İkinci el, kullanılmış giysinin gönderilmesi hususu da bizi zorluyor.

Depremden yaralanan bir ineğimiz vardı Nazlı... Burada belki hepimizin hayattan ders alacağı önemli manzaralar yaşandı. Dağda terörle mücadele eden jandarmanın neler yaptığını bütün arkadaşlar meclis üyeleri burada gönül birliği zinciri var.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

Hastanelerimizde yatarak tedavi edilen 7'si yoğun bakım olmak üzere 64 yaralımızı servislerimizde takip ediyoruz.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları şöyle:

"Elazığ merkez, Sivrice ve Maden ilçesinde 58 yıkık, 568 ağır, 531 orta hasarlı bina var. Bu binaların 118'i acil yıkılacak. Malatya'da, Battalgazi, Doğanyol, Kale, Pütürge ve Yeşilyurt'ta 430 yıkık, 4 bin 125 ağır hasarlı, 20 de acil yıkılacak binamız var."

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklamalarından satır başları şöyle;

Bugüne kadar toplam bin 500'e yakın haneyi ziyaret etmiş durumdayız, 5 bin 500'e yakın vatandaşımızla da birebir görüşme yaptık. AFAD ve Kızılay ile koordineli şekilde ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz

Elazığ ve Malatya'da SGK pirim ödeme süresini 30 Nisan 2020 tarihine kadar uzattık. Ertelenen pirim borçlarını da 12'ye kadar faizsiz olarak taksitlendirme imkanı olacak. İşsizlik ödeneğini de öne çekerek 31 Ocak'ta ödemeye başlayacağız.