Bakan Soylu duyurdu! Eren Kış-6 Operasyonu başladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 1060 personelin katıldığı ve bu sabah itibarıyla başlayan Eren Kış-6 Operasyonu'nu duyurdu.
19 Kasım 2021, Cuma 10:57 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'nin Mercan Dağları bölgesinde 1060 personelin katılımıyla bu sabah itibarıyla Eren Kış-6 Operasyonu'nun başlatıldığını söyledi.
PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Tunceli İlinde “Eren Kış-6 (Mercan Dağları) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu” başlatıldı.
1060 PERSONEL KATILIYOR
Operasyonda Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1060) personel [(72) operasyonel tim] görev alıyor. Operasyonda görev alan personellerin arasında kadın astsubaylarda bulunuyor.
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