Bakan Soylu duyurdu! PKK’nın kritik ismi öldürüldü…

Şanlıurfa'daki PKK operasyonunda -sözde- Eyalet sorumlusu öldürüldü. Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ve Havacılık Dairesi Başkanlığınca, Şanlıurfa, Bozova, Hacılar köyünde bir PKK/KCK terör örgütü mensubunun saklandığı bilgisine istinaden operasyon gerçekleştirildi.

Emniyet İHA destekli operasyonda Özel Harekat Şube Müdürlüğü timlerinin teslim ol çağrılarına ateşle karşılık veren bölücü terör örgütü mensubu ölü olarak ele geçirildi.

Etkisiz hale getirilen örgüt mensubunun örgütün -sözde- GAP RIHA Eyalet sorumlusu Rubar kod adlı Ferhat Tunç olduğu tespit edildi.

Örgüt mensubuyla birlikte 1 tabanca, 2 el bombası, 1 termal gözlük ve örgütsel dokümanlar da ele geçirildi.









BAKAN SOYLU DUYURDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu PKK’nın önemli isimlerinden birinin daha etkisi hale getirildiğini açıkladı. Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

PKK’nın sözde Gap-Rıha Eyalet Sorumlusu Rubar(K) Ferhat Tunç, Emniyet Genel Müdürlüğü; İstihbarat, Havacılık ve PÖH'lerimizin operasyonuyla ölü ele geçirildi.

Uzun zaman, çok titiz çalışma… Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğümüz ve kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Allah onları muhafaza etsin.