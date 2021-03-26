Siyaset Bakan Soylu duyurdu: Semih Şahin hakkında soruşturma başlatıldı

Bakan Soylu duyurdu: Semih Şahin hakkında soruşturma başlatıldı

Siyaset

Bakan Soylu duyurdu: Semih Şahin hakkında soruşturma başlatıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin hakkında Bakanlık tarafından soruşturma başlatıldığını bildirdi.

26 Mart 2021, Cuma 01:45 Son Güncelleme:
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Bakan Soylu, Bilecik Belediyesi tarafından asılan İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin afişlerdeki ifadeler hakkında Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Toplumumuzun tüm kesimlerine hakaret içeren, öğretmenlerimizi ve polisimizi zan altında bırakan Bilecik'teki billboardlar yaptığımız suç duyurusu sonucu güvenlik güçlerimizce derhal kaldırılmıştır. Bilecik Belediye Başkanı ve ilgililer hakkında Bakanlığımızca soruşturma başlatılmıştır."

AA



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