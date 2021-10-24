Türkiye Bakan Soylu duyurdu: Talimatlarınız elimizde

Bakan Soylu duyurdu: Talimatlarınız elimizde

Türkiye

Bakan Soylu duyurdu: Talimatlarınız elimizde

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün gece Hakkari'nin Çukurca ilçesinde sınırdan sızan 2 teröristin öldürüldüğünü açıklamıştı. Soylu, bu sabah yaptığı paylaşımda öldürülen teröristlerle birlikte ele geçirilen silah ve mühimmatların bilgisini de duyurdu ve "Ayrıca talimatlarınız elimizde... 112'yi ararsanız, getiririz veya Meclis'teki arkadaşlarınıza bırakırız" ifadelerini kullandı.

24 Ekim 2021, Pazar 09:58 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün gece Twitter'dan "Hakkari Yüksekova’ya yeni geldik, takip ettiğimiz Haber de geldi:

Çukurca sınırından sızan 2 terörist; J-SİHA, yakın hava desteği ve ayrıca kara operasyonuyla ölü ele geçirildi" sözleriyle yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermişti: "Laftan anlamıyorlar. Gözü alıyorsa Karayılan gelsin, fare gibi saklanmasın. Onun da sırası geliyor."

Bakan Soylu, bu sabah yaptığı paylaşımda da öldürülen teröristlerle birlikte ele geçirilen mühimmatların listesini duyurdu. Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Dün gece Çukurca’ya sızan ve ölü ele geçirilen teröristlerdeki mühimmatlar:

2 M-16 piyade tüfeği, 4 el bombası, 9 M-16 şarjörü, 1 patlayıcı ateşleme düzeneği... Ayrıca talimatlarınız elimizde...

112'yi ararsanız, getiririz veya Meclis'teki arkadaşlarınıza bırakırız."


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