Türkiye Bakan Soylu: Evlat Nöbeti'nde 28'inci buluşma

Bakan Soylu: Evlat Nöbeti'nde 28'inci buluşma

Türkiye

Bakan Soylu: Evlat Nöbeti'nde 28'inci buluşma

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da devam eden Evlat Nöbeti'nde yarın 28'inci buluşmanın gerçekleşeceğini duyurdu.

14 Temmuz 2021, Çarşamba 20:34 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bayram öncesi Evlat Nöbetlerindeki annelere bir müjde daha; 28'inci buluşma gerçekleştiriliyor. Diyarbakır'da, ailelerin 681 gündür süren bekleyişi sonuç vermeye devam ediyor. Anneler kararlı, evlatlarını terör örgütünden alana kadar mücadelelerini sürdürecekler" ifadelerini kullandı.

ANKARA(DHA)

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