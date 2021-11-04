Bakan Soylu güzel haberi duyurdu: Bir aile daha evladına kavuştu

Bakan Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Evlat nöbetinde bir güzel haber daha. 33. kavuşma gerçekleşiyor. Diyarbakır annelerinden, Özlem anne de bugün, evladına kavuşuyor. İnşallah devamı da gelecek, annelerin cesareti ve kararlılığı tüm terör örgütlerini çökertecek."

AA







