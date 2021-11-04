Türkiye Bakan Soylu güzel haberi duyurdu: Bir aile daha evladına kavuştu

Bakan Soylu güzel haberi duyurdu: Bir aile daha evladına kavuştu

Türkiye

Bakan Soylu güzel haberi duyurdu: Bir aile daha evladına kavuştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan annelerden birinin daha çocuğuna kavuştuğunu bildirdi.

04 Kasım 2021, Perşembe 19:16 Son Güncelleme:
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Bakan Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Evlat nöbetinde bir güzel haber daha. 33. kavuşma gerçekleşiyor. Diyarbakır annelerinden, Özlem anne de bugün, evladına kavuşuyor. İnşallah devamı da gelecek, annelerin cesareti ve kararlılığı tüm terör örgütlerini çökertecek."

AA



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