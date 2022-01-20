Bakanlıktan yapılan açıklamada, Diyarbakır'da Evlat Nöbeti tutan ailelerden birinin daha çocuğuna kavuştuğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun ailesi, 870 gündür Diyarbakır'da devam eden Evlat Nöbeti'ndeki aileler arasında bulunuyor. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 5'e yükselirken, Evlat Nöbeti'nde 34'üncü buluşma gerçekleşmiş olacak."

BAKAN SOYLU: EVLAT NÖBETİ'NDE 34'ÜNCÜ BULUŞMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Diyarbakır'da 870 gündür devam eden Evlat Nöbeti'nde, bu yılın ilk güzel haberi: Evlat Nöbeti'nde 34'üncü buluşma, Diyarbakır aileleri arasındaki Yıldırım ailesi de evladına kavuşuyor. İnşallah devamı gelecek, annelerin cesareti ve kararlılığı, tüm terör örgütlerini çökertecek" dedi.

ANKARA, (DHA)